N-VA schenkt 125 euro aan Rode Kruis 07 augustus 2018

02u37 0

De plaatselijke N-VA heeft tijdens een ontbijt een wedstrijd voor het goede doel georganiseerd. "Het kwam er op aan het juiste aantal eieren in een vaas te tellen", vertelt voorzitter Erwin Danis.





"De winnaar kreeg een prijs, maar de opbrengst schenken we graag aan een goed doel uit onze eigen gemeente. We kozen voor onze Rode Kruis-afdeling."





(VGGS)