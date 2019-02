Motorrijder gewond bij botsing met wagen LSI

Een ritje onder de eerste lente-achtige zonnestralen kende zaterdagmiddag een abrupt einde voor een motorrijder uit Sint-Eloois-Winkel (Ledegem). In de Kardinaal Cardijnlaan in Lendelede botste Luc V. rond 14u met zijn Hondamotor tegen de flank van een Renault Modus van een buurtbewoner. De automobilist wilde de oprit oprijden maar merkte de rode motor wellicht niet of te laat op. De motorrijder voerde nog een bruusk remmanoeuvre uit maar kwam toch tegen de rechtervoordeur van de wagen terecht. Met een ambulance moest hij naar het ziekenhuis overgebracht worden.