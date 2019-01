Motorcompartiment van auto vat vuur op bezoekersparking Volys Star Bestuurder had onder het rijden al problemen ondervonden VHS

11u53 0 Lendelede Een man uit Mechelen die donderdagvoormiddag bij Volys Star, de specialist in gevogelteproducten uit Lendelede, verwacht werd, kan straks niet meer met z’n eigen wagen huiswaarts. Het voertuig, een Volvo V50, vatte immers vuur op de bezoekersparking van het bedrijf, kort nadat de man was gearriveerd.

Het waren medewerkers van de administratie die het vuur onder de motorkap opmerkten. Zij sloegen alarm. “Enkele technici kwamen toegesneld met poederblussers en slaagden erin de vlammen te doven en zo te voorkomen dat de brand zou uitbreiden”, zegt Carlos D’Haene, de conciërge van het bedrijf. “Na verloop van tijd arriveerde ook de brandweer, vanuit de posten Lendelede en Ledegem. Eén van de blussers wrikte met een koevoet de motorkap open, zodat er kon nageblust worden. Andere voertuigen in de omgeving liepen geen schade op. Ook de burelen van het bedrijf, vlakbij de plaats waar de Volvo V50 geparkeerd stond, bleven gevrijwaard. “Er moet ergens een technisch mankement geweest zijn”, zegt de bestuurder van de wagen. “Tijdens het rijden had ik het gevoel dat mijn turbo het niet meer deed zoals het hoorde. Toen ik hier arriveerde, bedacht ik me dat het beter zou zijn om eerstdaags even binnen te lopen in de garage om te zien wat het probleem precies was. Dat hoeft nu niet meer. Mijn Volvo was negen jaar oud maar werd altijd goed onderhouden. Wat er nu precies is misgelopen, weet ik niet.”