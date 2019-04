Medestichter GL Jazzclub overleden VDI

17 april 2019

14u09

Bron: VDI 0

In het woonzorgcentrum van Lendelede is André Verstraete (86) overleden. Hij was een van de medestichters van de GL Jazzclub, die eind jaren 70 opgericht werd en nog altijd bestaat. “Ik heb samen met André en vier andere bestuursleden de club opgericht”, blikt secretaris Roger Huyzentruyt terug. “André was saxofonist bij Koninklijke Harmonie Kunst en Eendracht, maar vervulde bij de Jazzclub een andere rol. We konden altijd op hem rekenen voor allerlei taken binnen de club. Hij heeft veel voor ons betekend. Van het verkopen van lotjes tot het logistiek regelen van zaken. We hadden met de bijhorende Crooktown Jazzband graag nog eens voor hem opgetreden in het rusthuis, maar het heeft niet mogen zijn.” De begrafenisplechtigheid van André vindt in intieme kring plaats.