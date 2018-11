Man ligt uur in berm tot brandweer hem komt redden 05 november 2018

Een man is zaterdagochtend in het struikgewas in de berm aan de spoorweg in de Emiel Neirynckstraat beland. De man wilde achteraan een woning wat klusjes uitvoeren voor een kameraad die niet meer zo goed te been is. Alleen is de man zelf ook niet meer helemaal goed te been en verloor hij plots zijn evenwicht. Hij schoof enkele meters naar beneden in de berm. Buurtbewoners verwittigden de hulpdiensten toen ze de man hoorden roepen. De man zelf lag al ruim een uur in de berm vooraleer de brandweer ter plaatse was om hem uit het struikgewas te helpen. Hij werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis, maar liep enkel wat schrammen op. (AHK)