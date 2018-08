Lingeriezaak Ohlala geeft fitnessers korting op sportbeha 23 augustus 2018

02u30 0 Lendelede Lingeriezaak Ohlala in Lendelede werkt samen met veertig fitnesscentra en fitnesscoaches in de wijde regio voor een grote sportbeha-actie. Vrouwen die in de maand september lid zijn of lid worden van die fitnessclubs, krijgen een kortingsbon van 20 euro.

"Elke jaar na de zomer zetten wij een tweetal weken de sportbeha in de kijker", zegt Lot Decock van Ohlala. "We doen dat door enkele modelletjes tentoon te stellen in onze zaak. Klanten zijn doorgaans verrast als ze zien hoeveel verschillende, kleurrijke en mooie sportbeha's er bestaan. Met onze actie bereikten we echter enkel klanten die al in onze winkel zijn, met deze nieuwe actie willen we veel meer vrouwen aanspreken. Een sportbeha is echt wel een must bij het sporten: als je gaat lopen, beweegt de borst over een afstand van zo'n 9 centimeter op en neer. Als je géén sportbeha draagt, kan het borstweefsel onherroepelijk uitrekken, en krijg je dus na een tijdje hangborsten." Inschrijven voor de actie kan op de website www.ohlalachallenge.be.











(JME)