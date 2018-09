Lendelede wil mee drievoudig BK wielrennen organiseren 07 september 2018

De gemeente Lendelede wil samen met Izegem haar kandidatuur indienen om vanaf volgend jaar een reeks Belgische kampioenschappen wielrennen te organiseren. In 2019 zou het graag het BK voor nieuwelingen in eigen gemeente organiseren, in 2021 zou dan het BK tijdrijden in Ingelmunster volgen en in 2023 het BK wegrennen voor elites (dames en heren) in Izegem. "Alle wedstrijden zouden telkens op grondgebied van de drie gemeentes passeren", vertelt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). "De organisatie zou een enorme meerwaarde voor onze gemeente zijn, waar in sommige jaren al liefst 22 koersen georganiseerd worden." Eind oktober valt de beslissing bij de wielerbond. Volgt er groen licht, dan mag Lendelede op 28 juli volgend jaar het BK voor nieuwelingen organiseren. Ingelmunster wil wachten tot na de verkiezingen voor het toezegt. De bijdrage voor Lendelede zou 12.640 euro bedragen. Izegem voorziet 63.220 euro en Ingelmunster zou bij deelname 24.140 euro investeren. (VDI)