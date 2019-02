Lendelede solidair met slachtoffers dubbele woningbrand op inzamelacties LSI

08 februari 2019

12u10

Bron: LSI 0 Lendelede In het Diensten- en Ontmoetingscentrum (DOC) in Lendelede zijn een dag nadat een felle brand twee woningen van hetzelfde gezin in de as legde, al tal van spullen binnengebracht voor het getroffen gezin. “De inwoners tonen zich solidair en dat is mooi om te zien”, klinkt het bij bibliothecaris Myriam Verfaillie. Ondertussen heeft onderzoek duidelijk gemaakt dat de brand is veroorzaakt door een technisch defect bij het opladen van elektrische fietsen in de garage.

De brand in de woning in de Roterijstraat van Stephan Lagae, Nathalie Deforche en dochter Celine (20) ontstond donderdagnamiddag. Stephan hoorde een knal, zag daarna vlammen in de garage en belde meteen de brandweer. Aangewakkerd door de hevige wind stonden twee aanpalende woningen van het gezin in een mum van tijd in lichterlaaie. De brandweer slaagde er in nog wat persoonlijke spullen uit de woning te halen, de rest is verloren.

Spontaan ontstonden er via sociale media initiatieven om het getroffen gezin te helpen met spullen. Om alles gestructureerd te laten verlopen, besliste de gemeente in samenspraak met de slachtoffers om in het DOC, vlak naast de bibliotheek, een inzamelactie te organiseren. Beddengoed, donsdekens, handdoeken, washandjes, keukengerei (bestek, glazen, borden, potten, pannen en opbergmateriaal zijn er welkom, geen kledij. Vrijdagvoormiddag zakten al een tiental inwoners af om spullen aan te bieden. “Ik had nog een donsdeken dat wellicht toch op het containerpark zou belanden”, aldus een vrouw op de fiets die liever anoniem een goede daad wilde doen. “Evengoed kan het die mensen helpen, vandaar mijn komst.” Spullen afleveren kan ook nog op vrijdagnamiddag tussen 13u en 19u nog en zaterdag tussen 10u en 12u. Spullen die het getroffen gezin niet kunnen helpen, zullen ter beschikking van het Sociaal Huis gesteld worden.

De komende twee weekends zal in de kantine van voetbalclub KFC Lendelede ook een collectebus staan. De zoon van het getroffen gezin Thomas Lagae speelt er bij de U15. Iedereen mag vrijblijvend een bijdrage leveren. Het ingezamelde geld zal gespendeerd worden aan materiaal voor Thomas.

Lees meer: https://www.hln.be/regio/lendelede/gezin-verliest-twee-woningen-bij-brand-plots-die-knal-en-dan-ging-het-razendsnel~a7c27e21/