Lendelede organiseert in 2019 BK wielrennen voor nieuwelingen Valentijn Dumoulein

18 december 2018

12u16

Bron: Valentijn Dumoulein 0

In 2023 organiseert Izegem het BK Wielrennen voor zowel elite mannen als elite vrouwen.

De stad diende in oktober samen met Lendelede zijn kandidatuur in bij de Belgische Wielerbond voor de organisatie van het BK nieuwelingen in 2019, het BK tijdrijden in 2021 en het BK wielrennen in 2023. Die kandidatuur is intussen goedgekeurd, waardoor het drieluik in handen komt van Izegem en Lendelede.

“Alle wedstrijden zouden telkens op grondgebied van de deelnemende gemeentes passeren”, liet de Lendeleedse burgemeester Carine Dewaele al optekenen bij de indiening van de kandidatuur. “De organisatie zou een enorme meerwaarde voor onze gemeente zijn, waar in sommige jaren al liefst 22 koersen georganiseerd worden.”

Volgt er groen licht, dan mag Lendelede op 28 juli volgend jaar het BK voor nieuwelingen organiseren. Voor het BK tijdrijden en het BK voor elite zijn nog geen precieze data geprikt. Voor Lendelede zou het jonge wielertalent Alec Segaert het uithangbord zijn. Hij won dit jaar het BK tijdrijden voor nieuwelingen en is ook al Belgisch kampioen duathlon. In Izegem hebben ze met Tim en Benjamin Declercq twee profs in dezelfde familie en Ingelmunster heeft uiteraard Belgisch kampioen Yves Lampaert als troef.

De financiële bijdrage voor Lendelede zou 12.640 euro bedragen. Izegem voorziet 63.220 euro en Ingelmunster zou bij deelname 24.140 euro investeren. Alleen wil die laatste gemeente nog wachten tot de start van de volgende legislatuur voor ze die knoop doorhakt.

Vanavond geeft de stad Izegem meer toelichting over de toewijzing.

