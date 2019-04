Lendelede is een Hartveilige Gemeente VDI

03 april 2019

16u35

Bron: VDI 0 Lendelede Het gemeentebestuur heeft zich geëngageerd als Hartveilige Gemeente en mag ook die titel dragen. Het gaat om een samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis en die omvat ook enkele voorwaarden.

Zo plaatste de gemeente reeds vijf AED-toestellen, zogenaamde automatische externe hartdefibrillatoren die je in geval van nood kan gebruiken bij een reanimatie. Een van die toestellen prijkt aan het gemeentehuis. Omdat het belangrijk is dat daar zoveel mogelijk mensen mee kunnen werken, organiseert het Rode Kruis binnenkort enkele vormings-sessies. Iedereen vanaf 16 jaar kan daar aan deelnemen.

De sessies vinden plaats op 15, 22 en 29 mei en op 5 en 26 juni !n zaal Lindelei, telkens van 18.30 tot 21.30 uur. Op 18 en 25 mei en 1, 8 en 15 juni kan je ook van 9 tot 12 uur sessies volgen in de polyvalente zaal van de sporthal. Inschrijven kan via https://webshoplendelede.recreatex.be/Home of bij de cultuurdienst op 051/31.58.70 of cultuurdienst@lendelede.be.