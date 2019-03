Lendelede gaat actief zoeken naar kandidaat-pleeggezinnen VDI

25 maart 2019

14u30

Bron: VDI 0 Lendelede Het gemeentebestuur van Lendelede en Pleegzorg West-Vlaanderen gaan voortaan samenwerken om nieuwe pleeggezinnen te zoeken. Momenteel telt de gemeente drie pleegzorggezinnen, maar door de samenwerking zouden er dat meer moeten worden.

Eén van de actiefste mensen op vlak van pleegzorg in de gemeente is Maureen Tack. Tot tien jaar geleden werkte ze in tehuizen voor jongeren, maar sindsdien werkt ze bij Pleegzorg West-Vlaanderen. “Via mijn eerste job zag ik vlug wat voor een wereld van verschil een warm pleeggezin voor een kind kan betekenen”, vertelt ze. “We stelden ons kandidaat als pleegouders en ondertussen vangen we zes pleegkinderen op. Het begon met twee zusjes die voor enkele maanden zouden blijven, maar nog steeds bij ons wonen. Zo konden we zelf vaststellen wat voor meerwaarde dit systeem biedt. We kunnen het andere mensen alleen maar aanraden, want het is een enorme verrijking, zowel voor de pleegouders als -kinderen.”

De gemeente engageert zich alvast om actief naar kandidaat-pleeggezinnen te gaan zoeken. Ze kreeg voor haar beloofde inzet alvast het Pleegzorglabel. Ze is na Wevelgem de tweede gemeente in de regio die Pleegzorg West-Vlaanderen steunt. “We gaan naast het zoeken naar gezinnen ook onze inwoners over de werking informeren”, belooft schepen Rita Lammertyn (CD&V).