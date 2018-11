Lange Wegeling ook voor mountainbikers 24 november 2018

Oppositieraadslid Francis Bonte (Trots op Lendlee) vroeg verkeersschepen Bernard Fonteyne (CD&V) waarom het wegdek van de Lange Wegeling gebetonneerd werd. "Het was toch altijd de bedoeling dat die trage weg door mountainbikers en andere fietsers gebruikt kon worden?". Schepen Fonteyne antwoordde dat er overwogen werd om de straat van dolomiet te voorzien. "Dat was echter geen optie omdat het toch verhard en er niet meer gesproeid mag worden tegen het onkruid. We hebben wel een grasstrook voorzien naast de betonweg die even breed is als de vroegere weg. Op die manier blijft het voor die moutainbikers toch mogelijk om er onverhard te fietsen". (VGGS)