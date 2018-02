Kraanwagen van 90 ton glijdt in gracht 12 februari 2018

Zaterdagavond rond 19.30 uur belandde een kraanwagen van constructiebedrijf Beaver Construct uit Lendelede in de gracht langs de Kuurnsestraat in Lendelede. Het gevaarte van zo'n 90 ton moest door wegenwerken in het centrum van het gehucht Sint-Katharina (Kuurne) de smalle eenrichtingsweg nemen om wat verderop aan het constructiebedrijf te geraken. De brede en zware kraanwagen begon plots aan de rechterkant van de weg in de berm te glijden en kantelde uiteindelijk verder in de gracht. De chauffeur bleef ongedeerd maar het duurde tot zondagnamiddag vooraleer de kraanwagen uit de gracht getakeld kon worden. De politie zorgde voor een andere omleidingsweg om van Kuurne richting Lendelede te kunnen rijden. Dat kon enkel door kilometers om te rijden naar de Brugsesteenweg en de Rijksweg (N36). (LSI)