Kevin Verhoyen nieuwe N-VA-voorzitter VDI

19 maart 2019

Kevin Verhoyen is met een ruime meerderheid verkozen tot nieuwe voorzitter van de plaatselijke N-VA-afdeling. Uittredend voorzitter Erwin Danis was na twee termijnen geen kandidaat meer om zichzelf op te volgen. Hij wordt wel de nieuwe ondervoorzitter. Alle kandidaat-bestuursleden Gudrun Debrabandere, Jan Gheysen, Marnic Vandenbroecke, Els Moerkerke, Kurt Vansteenkiste, Liesbeth D’hondt, Heidi Demets, Martin D’haene, Koen Vervaeke, Christa Beels, Gert Jan Corneillie, Lore Danis, Filip De Bel, Tom Lagae, Bjorn Priem en Rita Vermaut kregen het vertrouwen. Het voltallige bestuur verdubbelt daardoor in aantal leden.