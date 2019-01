Jongeman slipt met BMW op rijmplek en belandt in de gracht VHS

18 januari 2019

Een jonge bestuurder uit Bavikhove heeft vrijdagmorgen bijzonder veel geluk gehad toen hij met z’n wagen slipte op een rijmplek. Dat gebeurde langs de Rijksweg in Lendelede, vlakbij de kruising met de Hulstsestraat en op luttele meters afstand van de plek waar vorig jaar in maart nog twee werkmakkers stierven bij een frontale botsing. De 22-jarige Bavikhovenaar raakte van de weg af, zijn BMW1 ging over de kop en belandde in de gracht. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de man echter verdwenen. Hij werd kort nadien echter thuis aangetroffen. Waarom hij niet ter plaatse bleef, is nog onduidelijk. Van zijn BMW bleef na het ongeval alleen nog schroot over. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en de pechstrook en het fietspad weer proper te maken.