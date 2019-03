Jong koppel aan de haal met fles gin die 280 euro waard is: “Roof was duidelijk voorbereid” VHS/VDI

12 maart 2019

16u31 13 Lendelede Een koppel twintigers heeft maandagavond iets voor sluitingstijd in een speciaalzaak in Lendelede een fles gin van 280 euro gestolen waarvan er wereldwijd maar 500 beschikbaar zijn. De roof werd geregistreerd door bewakingscamera’s. Uitbater André Vromman (63) hoopt dat de diefstal opgehelderd wordt. “We zouden hen graag nog het kassaticket meegeven”, klinkt het cynisch.

De GinTonicStore langs de Heulsestraat in Lendelede, vlak bij de kerk van Sint-Katharina, kreeg maandagavond ongewenst bezoek. “Het ging om een jong koppel, twintigers”, zegt André Vromman. De 63-jarige man runt samen met zijn zoon Mathias (39) de zaak. “Ze waren me al opgevallen, ik vond dat ze ietwat raar deden. Maar het was vrij druk in de winkel en dus ontsnapten ze aan mijn aandacht. Toen ik echter even later aan de kassa het pakje kauwgom zag liggen dat ik de jonge vrouw uit het rek had zien nemen, besefte ik dat er iets verkeerds was.”

Peperdure gin stond hoog uitgestald, tegen diefstal

André bekeek snel de beelden van zijn bewakingscamera. “Daarop is te zien hoe het koppel arriveert in een blauwe Ford Focus waarvan het wieldop linksvooraan ontbreekt”, vertelt André. “Ze komen met enkele minuten verschil de winkel binnen, de vrouw wijst de man een peperdure fles gin aan die we speciaal hoog hadden geplaatst in de winkel, om diefstal te bemoeilijken. Terwijl de vrouw elders in de winkel rondneust, zet de man eerst de fles wat lager om er dan in een onbewaakt moment mee naar buiten te lopen. Kort daarop verdwijnt ook de vrouw. We hebben tegenslag, want de nummerplaat van hun wagen is niet leesbaar op de camerabeelden.”

Gestolen gin is wereldwijd maar op 500 exemplaren te koop

Het koppel wist heel goed wat ze hebben moesten. “Wij verkopen ook online behoorlijk wat volume en ik vermoed dat ze voordien op onze website hebben gekeken”, zegt Mathias Vromman. “Daarop staat ook onze ‘Fifty Pounds Gin Cask at the Back’, een gin die zeven jaar rijpte in een oud sherryvat en die tegen 280 euro aangeboden wordt in een massief eikenhouten bekisting. Het is een collector’s item waarvan er wereldwijd maar 500 beschikbaar zijn. Weinig kopers zullen ‘m drinken maar wel bewaren, in de hoop over tien of twintig jaar de fles te kunnen verkopen aan een veelvoud van de prijs.”

Daders niet aan hun proefstuk toe

“Wat ons opvalt, is de ongelooflijke koelbloedigheid waarmee het koppel tewerk gaat”, zegt Mathias. “Een ander zou allicht staan bibberen op z’n benen maar zij niet. Ze zijn schijnbaar helemaal op hun gemak en wachten geduldig het goede moment af om toe te slaan. De man, die toch een tijd aan het rek stond de dralen waarop de unieke fles gin was uitgestald, moet beslist ook het waarschuwingsopschrift van onze camerabewaking hebben gezien. Maar hij was duidelijk niet onder de indruk.” Mathias en zijn vader bezorgen de beelden van de bewakingscamera nog aan de politie. “We hopen dat de diefstal opgehelderd wordt al beseffen we dat dit voor de politie allicht geen zaak van topprioriteit wordt. Anderzijds: de daders waren duidelijk niet aan hun proefstuk toe. Het zou goed zijn, mochten ze gesnapt worden.”