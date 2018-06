Jeugdhuis Skalul wordt voetbaltempel 07 juni 2018

02u42 0

Minivoetbalploeg MVC JH Skalul pakt vanaf donderdag 14 juni in haar jeugdhuis aan de Stationsstraat 5A uit met een heuse WK-voetbalmarathon. "We zenden bijna alle matchen op groot scherm uit om op die manier de Russische sfeer en ambiance ook bij ons te voelen" weet Gert-Jan Corneillie. "Elke match kan er gepronostikeerd worden en de primus krijgt een passende attentie bij de finale op zondag 15 juli. Uiteraard krijgen de matchen met de Belgen een extraatje. Op vrijdag 13 juli voorzien we een spetterende "Nazdrovje"-fuif met onder meer Russische cocktails en Herman Heuning en deejay Veste achter de draaitafel".





(VGGS)