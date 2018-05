Internationaal paspoort in één dag 02 mei 2018

De raadsleden stemden unaniem in, op Mia Vanderhaeghen van Jong-Lendelede na die zich onthield, met de retributie die zal geïnd worden op de superdringende aanvraag van een internationaal paspoort. "Het is voortaan mogelijk om bij ons in Lendelede op een weekdag in de voormiddag een dergelijk paspoort aan te vragen dat binnen de 4.30 uur afgeleverd kan worden. Enige vereiste is dat de betrokken personen de documenten gaan ophalen bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel", verduidelijkte schepen van Financiën Rudy Rommens (CD&V). De retributie voor een dergelijk paspoort is niet min: 310 euro voor een volwassene en 275 euro voor een minderjarige. (VGGS)