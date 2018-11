Ieder kind een Sint 29 november 2018

De plaatselijke KWB- afdeling pakt in deze periode van het jaar uit met de actie 'Ieder kind een Sint'.





Daarbij vragen ze aan de Lendeleedse kinderen en hun (groot)ouders om degelijk en duurzaam speelgoed met de Sint mee te geven. Het speelgoed kan tot en met 5 december gedeponeerd worden in een speciale bak in de bib aan de A. Dassonvillelaan 5 en dat tijdens de openingsuren.





(VGGS)