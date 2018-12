Hier blijven de rode postbussen zéker staan Bpost bouwt aantal rode postbussen af Joyce Mesdag

04 december 2018

De komende vijf maanden zal Bpost het aantal rode brievenbussen afbouwen. Er staan er op dit moment ongeveer 12.900 overal verspreid in Vlaanderen, en de bedoeling is dat aantal naar (minstens) 10.000 te brengen.

In 100 gemeenten wordt het totale aantal postbussen niet aangepast. In West-Vlaanderen gaat het om Alveringem, Dentergem, Gistel, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lendelede, Lo-Reninge, Mesen, Moorslede, Oostrozebeke, Ruiselede, Vleteren en Zuienkerke. In die gemeenten blijven alle rode bussen behouden.

Lees: in alle andere gemeenten wordt er wél gesnoeid in het aantal postbussen. “Allereerst is het belangrijk om te weten dat we niets wijzigen aan net netwerk van postkantoren en postpunten”, vertelt Barbara Van Speybroeck, persverantwoordelijke bij bpost. “Mensen die minder mobiel zijn, kunnen bovendien altijd hun post meegeven met de postbode, door een briefje op hun deur te hangen waarin ze laten weten dat ze hun postbode graag iets willen meegeven.”

Bijna een kwart van de rode brievenbussen ontvangt minder dan 6 brieven per dag Barbara Van Speybroeck

Waarom wordt het netwerk van rode brievenbussen aangepast? “De Belg stuurt steeds minder brieven en dat merkt bpost ook in het gebruik van de rode brievenbussen. Tussen 2004 en vandaag is het aantal brieven in de rode brievenbussen met 60% gedaald. In diezelfde periode is het netwerk van rode brievenbussen echter nagenoeg onveranderd gebleven en nooit aangepast geweest aan de evolutie van het gedrag van de klanten. Dit heeft als gevolg dat bijna een kwart van de rode brievenbussen minder dan 6 brieven per dag ontvangt. Daarom heeft bpost beslist het netwerk geleidelijk aan aan te passen, met behoud van de huidige bereikbaarheid en dienstverlening voor de klanten. Dit betekent concreet dat - naast het huidige netwerk van postkantoren en postpunten dat onveranderd blijft - de klant binnen een straal van 500 meter in stedelijk gebied en 1.500 meter in landelijk gebied toegang zal hebben tot een rode brievenbus.”

Bpost heeft naar alle gemeenten een brief gestuurd om hen te melden wélke bussen zouden geschrapt worden. “Maar we communiceren nog niet over welke bussen waar geschrapt zouden worden”, zegt Van Speybroeck. “Gemeenten kunnen nu nog suggesties doorgeven. Zo kunnen ze vragen een brievenbus te laten staan als daar vlakbij een nieuwe wijk zou komen, bijvoorbeeld, of een andere weghalen die langs een drukke weg is.”

Klanten vinden hun dichtstbijzijnde brievenbus steeds via www.rodebrievenbus.be.