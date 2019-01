Het moet niet altijd een sneeuwman zijn… VDI

23 januari 2019

11u22

Bron: VDI

Winterse temperaturen of niet, bij lingeriezaak Ohlala langs de Rijksweg in Lendelede laten ze niemand in de kou staan. Ook deze ‘sneeuwmadam’ niet, die meteen een aangepaste beha én een fluoroze pruik aangemeten kreeg.

“Voila, ook deze klant is geholpen”, klinkt het ludiek. “Meteen een primeur: het is de allereerste keer dat we de boezem aan de beha konden aanpassen”. Welke cupmaat de ‘sneeuwmadam’ heeft is vooralsnog onbekend. Wie bij de gedachte aan een pikant setje wil opwarmen, weet waar naar toe….