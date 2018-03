Groepsaankoop succes in Bakelandtgemeente 14 maart 2018

De provinciale groepsaankoop groene energie was een schot in de roos voor de gemeente Lendelede. Liefst 1 op de 5 gezinnen of bijna 21 procent wil besparen op de energiekost en schreef zich in.





Daarmee scoorde de Bakelandtgemeente het hoogste aantal inschrijvingen en dat voor de zesde keer van de zeven edities. Het is ENGIE Electrabel die zal instaan voor de leveringen van gas en groene elektriciteit. (VGGS)