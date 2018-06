Grasveld vat vuur 30 juni 2018

02u35 0

De brandweer moest gisterennamiddag rond half drie tussenkomen in de woonwijk van de Burgemeester G. Dussartlaan in Lendelede. Daar was door de aanhoudende droogte een grasveld beginnen branden.





Eerder deze week was dat ook al het geval maar toen konden buurtbewoners zelf het vuur doven. De politie deed gisteren een rondvraag bij de spelende kinderen maar die beweerden niks te maken te hebben met het plotse vuur. (VHS)