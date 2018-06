Gouden huwelijk voor ereburgemeester Georges en zijn vrouw Leen 20 juni 2018

Ereburgemeester Georges Gheysens (72) en Leen Vlieghe (71) uit de Kortrijksestraat vierden hun gouden huwelijksverjaardag en reden met een rode Kever naar het gemeentehuis om die happening te vieren. De geboren en getogen Lendeledenaar werkte beroepshalve bij de Gullegemse LVD en IVIO. Hij was 36 jaar gemeenteraadslid in de Bakelandtgemeente, waarvan 17 jaar als schepen en 7 jaar als burgemeester. In die periode was hij bevoegd voor milieu, gezin en sociale zaken, cultuur, feestelijkheden en senioren. Nu is Georges voorzitter van de gemeentelijke seniorenraad. Zijn vrouw Leen, geboren in Kortrijk, gaf vele jaren les in kledij en handwerk. Het gouden koppel is verliefd op yoga. Georges is zelfs lesgever.





Ze hebben met Griet en Wim twee kinderen, die op hun beurt zorgden voor Arnaut, Liesbeth, Lara en Manou en het eerste achterkleinkind Liam.





(VGGS)