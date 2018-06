Gemeenteraad start vroeger door Rode Duivels 28 juni 2018

De gemeenteraad in Lendelede van donderdagavond start om 18.30 uur in plaats van om 19.30 uur. Op die manier kunnen de gemeenteraadsleden en het publiek toch de derde groepswedstrijd van de Rode Duivels tegen Engeland op het WK volgen. Dat kan onder meer in het jeugdhuis Skalul dat op amper 50 meter van het gemeentehuis ligt.





(VGGS)