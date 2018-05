Gemeentelijke Seniorenraad viert feest 15 mei 2018

De Seniorenraad in de Bakelandtgemeente is 40 jaar jong en dat werd gevierd.





Het was ereschepen Cecile Mestdagh die op 6 april 1978 de overkoepelende organisatie van de plaatselijke senioren opstartte. Martha Vanbiervliet werd daarbij verkozen tot eerste voorzitter. Daarna volgden Lucienne Dhyvetter en Elie Vanhoutte. Op vandaag is ereburgemeester Georges Gheysens de voorzitter. Hij wordt bijgestaan door secretaris Martine Heggermont en seniorenambtenaar Wim Dierick. Naast het traditionele seniorenfeest in november staan elk jaar diverse activiteiten als voordrachten, uitstappen en yogalessen op donderdagvoormiddag op stapel.





