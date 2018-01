Frigo in tuinhuis vat vuur 29 januari 2018

In de Winkelsestraat in Lendelede heeft een frigo in een tuinhuis van een woning zaterdagmiddag rond 13.30 uur vuurgevat. De bewoners konden de vlammen zelf doven met een poederblusser. De schade aan het tuinhuis valt mee. De brandweer snelde ter plaatse, maar hoefde niet meer te blussen. Door de brand was er in de Winkelsestraat een tijdje slechts beurtelings verkeer mogelijk. (AHK)