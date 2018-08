Francis Bonte trekt Trots op Lendlee 23 augustus 2018

Francis Bonte (48) is lijsttrekker van de kartelpartij 'Trots op Lendlee', die liefst vijf partijen onderdak biedt. Naast 'Samen voor Lendelede', waarvoor Bonte nu zetelt, zijn dat ook sp.a, Groen, Open Vld en 'Jong Lendlee', een partij die nu twee zetels heeft. "Het is een dynamische en gemengde lijst met veel ambitie", stelt Bonte. Het opzet? "Er moet een nieuw beleid komen waarbij de gemeenteraad niet buitenspel wordt gezet en de wet van verdeel en heers niet langer speelt. Onze bevraging van de voorbije weken leerde ons dat de noden van de gewone man in ons dorp hoog zijn." Oudgediende Johan Witdouck (60) zal de lijst duwen. Er is nog één plaats vrij waarvoor er meerdere kandidaten zijn. (VGGS)