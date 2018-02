Fietssuggestiestroken komen eraan 28 februari 2018

Er komen binnenkort fietssuggestiestroken in de Izegemsestraat in Lendelede. De straat kreeg vorig jaar een volledige make-over. "Het is voor iedereen duidelijk dat dergelijke markeringen noodzakelijk zijn voor een veiliger fietsverkeer", wist schepen van verkeer Bernard Fonteyne (CD&V) te vertellen. "In het verleden werden al met succes identieke stroken aangebracht in de Oudstrijderslaan, een deel van de Stationsstraat en een deel van Winkelstraat. Die stroken maken zeker een verschil." (VGGS)