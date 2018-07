Fietsers worden baas in Sint-Jozef- en Kasteelstraat 05 juli 2018

Bij de start van het nieuwe schooljaar worden de Sint-Jozefstraat en de Kasteelstraat officieel fietsstraten. In de beide straten, die in het centrum van de gemeente liggen, geldt er nu al eenrichtingsverkeer. Die inrichting kadert in het plaatselijke mobiliteitsplan. Automobilisten kunnen in één van die twee straten waar zone 30 geldt de fietsers niet meer voorbijsteken. Doen ze dat wel, riskeren ze een boete van 58 euro. De fietsstraten krijgen ook nieuwe verkeersborden mee. Mia Vanderhaeghen (Jong-Lendelede) vroeg burgemeester Carine Dewaele (CD&V) of de Stationsstraat tot aan de basisschool Sint-Vincentius ook fietsstraat kan worden. "Tegen 1 september is dat niet meer mogelijk", stelde de burgemeester "Maar we zullen dit uiteraard wel bekijken en opvolgen!". (VGGS)