Ereschepen Willy Bekaert overleden 25 juli 2018

02u44 0

Ereschepen Willy Bekaert (82) is overleden in de Izegemse Sint-Jozefskliniek. Hij kampte al een tijdje met gezondheidsproblemen. Willy, vader van Koen, Gudrun en Erika, was dierenarts. Hij vestigde zich in die functie in 1966 in de Bakelandtgemeente. Willy erfde de politieke kriebels van zijn vader Aimé die 12 jaar burgemeester van Marke was. Hij kwam voor het eerst op in 1976 waar hij meteen de 3de plek van de voorkeurstemmen scoorde. Willy werd in 1983 schepen en zou dat blijven tot in 1997. Hij kreeg daarbij de bevoegdheden middenstand, lokale economie, openbare werken, verkeer en financiën. In 2000 nam hij afscheid van de actieve politiek. Willy bleef al die tijd heel sociaal binnen talrijke besturen en verenigingen. Zo was hij dertig jaar voorzitter van het wijkcomité De Knok en erevoorzitter van de veloclub Lendelede Sport. En daarnaast ook berstuursactief binnen de Landelijke Gilde, de Gezinsbond en Unizo. Zaterdag 28 juli om 10.30 uur wordt afscheid genomen van Willy in de Sint-Blasiuskerk. Daarna vindt Willy zijn laatste rustplaats in de familiegrafkelder in Marke.





(VGGS)