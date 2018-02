Diamanten bloemen voor Raymonda en Roger 23 februari 2018

Roger Dewaele en Raymonda Kerckhof mocht klinken op 60 jaar huwelijksgeluk. Roger (83) werd geboren in de Bakelandtgemeente. Hij werkte 25 jaar bij Bekaert in Zwevegem. De Izegemse Raymonda (81) groeide op in een gezin van 10 kinderen. Tot vandaag maakt ze nog elke dag verse soep en bakt ze haar eigen taarten. Het diamanten koppel heeft met Rik en Hilde twee kinderen, die zelf zorgden voor 9 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. Roger is op een heel fervent 'computerkaarter' en kweekt koi's. Raymonda is dan weer 'verslaafd' aan het maken van patchwork en quilts.





