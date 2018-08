Diamant voor Roger en Erna 07 augustus 2018

02u37 0

Roger Verhulst (83) en Erna Yde (81) mochten klinken op 60 jaar huwelijksgeluk. Roger werkte vroeger in de bouw. Eerst in het bedrijf van zijn vader, dat citernes en betonafsluitingen plaatste. Later kon Roger aan de slag bij de Kortrijkse bouwfirma Despriet. Erna stikte na de schoolbanken schoenen thuis en daarna plukte ze champignons bij Debrabandere. De twee leerden elkaar kennen in de Izegemse dancing Het Damberd. Roger is nog altijd sportief en houdt van fietsen. Erna volgt fervent Familie op VTM. Roger en Erna hebben twee dochters Norma en Nadine, die zelf zorgden voor Anne-Sophie, Laurent, Wouter en Joke. Er zijn ook al drie achterkleinkinderen Marte, Gilles en Suzanne.





(VGGS)