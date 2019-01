Dertiger al zevende keer terecht voor agressie: “Hij ontploft voor futiliteiten” LSI

16 januari 2019

12u28

Bron: LSI 0 Lendelede Een 32-jarige man uit Lendelede is al voor de zevende keer voor een rechter verschenen voor slagen en verwondingen. Watse D. riskeert dit keer een celstraf van één jaar en een boete van 900 euro voor twee gevallen van verkeersagressie. “Hij ontploft voor een futiliteit en moet aan dat agressieprobleem werken”, besefte zijn advocate.

Niettegenstaande hij onder probatie stond door eerdere veroordelingen ging D. in januari 2018 twee keer op korte tijd uit de bocht in het verkeer. Op nieuwjaarsdag stapte hij uit na een manoeuvre van een andere wagen. Hij toonde ostentatief zijn springmes in zijn handschoenkastje en deelde uiteindelijk twee vuistslagen uit aan de andere automobilist. Achttien dagen later was het opnieuw prijs. Hij sloeg en schopte een automobilist die achteruit zijn oprit wou oprijden en D. daarbij hinderde. “Hij heeft residentiële begeleiding voor zijn agressie- en drugsprobleem nodig”, vond zijn advocate.

De voorbije jaren liep D. onder meer veroordelingen op voor slagen aan een arbeider die silicone aan zijn deur aan het spuiten was. Hij aanzag hem verkeerdelijk voor een inbreker. Ook voor het afranselen van zijn vriendin en haar 3-jarig dochtertje en een taxichauffeur die hij niet kon betalen, liep hij al tegen de lamp.