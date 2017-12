Dequeker kiest voor 'Lendelede Vooruit' 02u41 0

De Bakelandtgemeente is een nieuwe politieke partij rijker. Caroline Dequeker, die momenteel zetelt als onafhankelijke in de Lendeleedse raad, koos ervoor om aan te sluiten bij het Vooruit Politiek Platform. Tot voor een paar maanden was ze als gemeenteraadslid aangesloten bij Jong-Lendelede maar voelde zich daar naar eigen zeggen niet meer thuis. "Met 'Lendelede Vooruit' willen we die inwoners bereiken die zich niet meer terugvinden in de politiek van de traditionele partijen en kleuren. Het wordt heel zeker geen ver-van-mijn-bed show. Het is een echte kans om met een eigen ongedwongen visie het lokaal beleid in de toekomst mee vorm te geven" klinkt het. (VGGS)