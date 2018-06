Celstraf voor man die centen autistische zoon zelf uitgeeft 12 juni 2018

Een 46-jarige man uit Poperinge is veroordeeld tot een volledig voorwaardelijke celstraf van vijf maanden en een voorwaardelijke boete van 600 euro omdat hij ruim 10.000 euro uit het persoonlijk assistentiebudget (PAB) voor zijn minderjarige, autistische zoon zelf opsoupeerde. Dat geld moet hij wel terugbetalen. Een PAB is een subsidie van de Vlaamse overheid waarmee personen met een handicap assistentie kunnen betalen voor thuis, op school of op het werk. Hein B. woonde vroeger in Lendelede. Hij zette toen zijn schouders onder de opstart van een knuffelhoeve waar zijn zoon en lotgenootjes onder begeleiding en op eigen tempo kennis konden maken met dieren en zich ontwikkelen. Maar na een zware echtscheiding raakte B. zowel mentaal als financieel aan de grond. Als budgethouder van het PAB van zijn zoon beschikte hij wel nog over die centen. Volgens het openbaar ministerie misbruikte hij zo'n 10.000 euro voor persoonlijke uitgaven. B. gaf toe en schaamde zich diep. (LSI)