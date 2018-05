Burgemeester Carine Dewaele trekt CD&V-lijst 30 mei 2018

De CD&V is al tientallen jaren lang heer en meester in de dorpspolitiek van de Bakelandtgemeente. Straks wil ze met de slogan 'Lendelede 2030' naar hun kiezers trekken. "Wij vragen geen engagement voor 6 jaar maar eentje voor 12 jaar, dus tot 2030", stelt campagneleider Vincent Kint. CD&V-voorzitter Nik Messely, de eerste drie jaar schepen in deze legislatuur, en Marleen Messely, in de vorige legislatuur nog schepen van Financiën, zijn beiden om beroepsredenen geen kandidaat meer. Burgemeester Carine Dewaele (CD&V) is de kopvrouw maar de plaatsen van de overige kandidaten zijn nog niet ingevuld. Ze kan wel rekenen op de nieuwkomers Tine Desmet, Yorick Depaepe, Daan Mostaert, Sofie Dejonckheere en Liese Decroubele naast de 'anciens' als de huidige schepenen Pedro Ketels en Bernard Fonteyne en OCMW-voorzitter Rita Lammertyn. (VGGS)