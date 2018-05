Buren merken brand op en slaan alarm 17 mei 2018

02u32 0

Achter de rijwoning van Sven Vanderbeken, in de Winkelstraat in Lendelede, is gisterenmorgen brand uitgebroken aan een haardvuur. De bewoner had daar dinsdagavond een barbecuemaaltijd klaargemaakt.





Een houten paneel in de onmiddellijke omgeving raakte langzaam oververhit en vatte velen uren later vuur. Buren merkten iets over half negen de rookontwikkeling op die gepaard ging met de kleine brand en sloegen alarm.





De brandweer moest de voordeur openbreken om binnen te geraken, maar de situatie was snel onder controle. De schade bleef beperkt. De Winkelsestraat was tijdens de interventie van de brandweer een klein uurtje afgesloten tussen de kruispunten van de Beiaardstraat en de Kortrijkstraat.





(VHS)