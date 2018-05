Briljanten feest voor Jeanette en Hedwig 25 mei 2018

Het echtpaar Hedwig Werbrouck en Jeanette Van Moen, beiden 85 jaar oud en beiden geboren in Koolskamp, mocht klinken op hun 60ste jaar huwelijksverjaardag. Hedwig (85) werkte bij Vandendriessche in Kortrijk en ATS in Deinze. Jeanette was vele jaren werkzaam in de bakkerij van haar vader. Ze verhuisden in 1964 naar de Bakelandtgemeente. Jeanette en Hedwig kregen met Catrine en Johan (+) twee kinderen. Op vandaag kaarten ze nog regelmatig en gaan graag eens lekker tafelen. Hedwig en Jeanette zijn ook grote fans van 'kleuren voor volwassenen'.





(VGGS)