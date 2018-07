Briljanten bloemen voor Rosa en Robert 24 juli 2018

Robert Lagae (90) en Rosa Mortelé (87) uit de Winkelsestraat mochten klinken op 65 jaar huwelijksgeluk. De geboren en getogen Lendeledenaar Robert werkte als jonge snaak thuis aan het vlas. Later werd hij heftruckchauffeur bij Prado in Kuurne. De Winkelse Roza was schoenstikster van opleiding maar moest noodgedwongen thuis het huishouden doen na het vroege en plotse overlijden van haar moeder.





Het briljanten echtpaar leerde elkaar kennen op een dansnamiddag in de Izegemse Patria. Ze kunnen nog altijd genieten van het mooie weer en lekker eten. Robert en Rosa kregen met Eddy, Geert en Danny drie zonen. De kleinzonen Bram en Arne zijn hun oogappels.





(VGGS)