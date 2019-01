Brandweer ruimt modder van de baan Alexander Haezebrouck

11 januari 2019

18u48

De brandweer van Lendelede moest vrijdagnamiddag omstreeks 16.30 uur uitrukken naar de Stationsstraat in Lendelede. De rijbaan was er door de regen volgestroomd met modder. De brandweer sproeide de modder weg met een brandweerwagen maar veegde ook zelf met een borstel. De modder was snel opgekuist.