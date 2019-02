Brandweer blust partij brandend riet VHS

22 februari 2019

De brandweer repte zich vrijdagnamiddag iets voor drie uur naar de Hulstemolenstraat in Lendelede. In de nabijheid van het kruispunt met de Manpadstraat bleek dat een partij riet vuur had gevat. Het riet stond in trosjes aan de straatkant, tussen de rijweg en een houten afsluiting van een woning. Over een afstand van een zestal meter werd alles vernield. De houten afsluiting kon worden gevrijwaard en liep op het eerste gezicht geen schade op. Mogelijk is de brand ontstaan als gevolg van een niet-gedoofde sigarettenpeuk. Het is vrij uitzonderlijk dat dergelijke branden zich in deze tijd van het jaar voordoen. Normaal gezien gebeurt dat in periodes van grote droogte.