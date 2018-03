Bonte lijsttrekker Open Vld plus Samen 23 maart 2018

Francis Bonte (47), die momenteel als oppositieraadslid zetelt voor Samen voor Lendelede, wordt op 14 oktober opnieuw lijsttrekker van een vernieuwde partij. Hij keert daarbij terug naar zijn roots, Open Vld. "We komen niet op tegen een partij, maar willen met onze open lijst constructief meewerken aan een aangename gemeente. Dat zal gebeuren onder de noemer Open Vld plus Samen waarbij we streven naar 2 zetels (op een totaal van 17, nvdr.)." (VGGS)