Boma rockt op Lendlee kermis 22 augustus 2018

02u43 0

De Bakelandtgemeente pakt tijdens het kermisweekeinde van vrijdag 24 tot en met zondag 26 augustus uit met diverse optredens op en in de omgeving van het Dorpsplein. "Hét kermisoptreden komt er op vrijdag 24 oktober om 20 uur met Marijn "Boma" Devalck die op het Dorpsplein zijn "Boma on the rocks" zal brengen", schetst schepen van feestelijkheden Jan Viaen (CD&V). "Op zaterdagnamiddag kunnen de jongsten naar "Kabouter Plop en De Bende" op de Oude Gemeentekoer. Kinderen betalen 5 euro terwijl hun ouders gratis kunnen meegenieten". Op zondag is er om 17 uur een optocht van de reuzen Jan Krote en Romanie Klabotters waarvoor de gemeente het label van reuzenvriendelijke gemeente zal krijgen. Muziekvereniging De Ware Vrienden uit Zwevegem treedt op vanaf 18 uur op het Dorpsplein.





(VGGS)