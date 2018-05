Boete voor dodelijk arbeidsongeval 29 mei 2018

02u58 0

Grond- en afbraakwerkbedrijf Paul Bossuyt & Zonen uit Ingelmunster is veroordeeld tot een boete van 36.000 euro, waarvan de helft effectief. Volgens de rechter is het bedrijf verantwoordelijk voor het arbeidsongeval dat het leven kostte aan werknemer Luc Kesteloot (57) uit Lendelede. De onderhoudsmecanicien was op 26 november 2015 een grondwerkmachine aan het herstellen. Toen hij onderaan nog een bout wou vastvijzen, schoot de krik weg en belandde het voertuig van duizend kilogram op Lucs borstkas. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar acht dagen later overleed hij. Volgens de arbeidsauditeur was het bedrijf niet in orde met de veiligheidsvoorschriften. Er was geen risicoanalyse, geen reddingsplan en geen interne dienst preventie op het werk.





Aan de nabestaanden moet Grond- en afbraakwerkbedrijf Paul Bossuyt & Zonen duizenden euro's schadevergoedingen betalen. Het bedrijf gaat vermoedelijk in beroep. (LSI)