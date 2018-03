Bluswagen in de gracht: drie brandweerlui lichtgewond 15 maart 2018

02u46 0 Lendelede Op weg naar wat uiteindelijk een zoveelste vals brandalarm in een Kuurns bedrijf bleek te zijn, is gisterenmorgen in alle vroegte een vrachtwagen van de Lendeleedse brandweerpost in de gracht beland.

Dat gebeurde rond zes uur langs de Kwadestraat, een landelijk weggetje. "Omwille van de ingrijpende werken in het centrum van Sint-Katherine moesten we omrijden", zegt Bernard Demets (65), de oudste van de zes brandweerlui die bij het ongeval betrokken was. "Het was donker en mistig. Plots raakte onze autopomp met het rechtervoorwiel in de drassige berm naast het asfalt. Er was geen houden meer aan, we schoven in de gracht en maakten slagzij. Ik zat rechts op de achterste rij, daardoor vielen mijn collega's boven op me. Ze wisten me nadien te zeggen dat ze zacht gevallen waren", knipoogt Bernard. Ook zijn twee collega's op de achterste rij liepen lichte verwondingen op. De drie werden naar de Sint-Jozefskliniek in Izegem overgebracht maar mochten kort nadien weer beschikken. Ze keerden dan maar terug naar de plek waar ze gestrand waren met hun vrachtwagen. Er kwamen twee grote takelwagens aan te pas om het gevaarte uit de gracht te tillen. Onderzoek moet nu duidelijk maken of er veel schade is aan het voertuig maar gisteren leek dat bij een eerste screening alvast niet het geval. De Kwadestraat was door het ongeval bijna vijf uur lang afgesloten voor alle verkeer. (VHS)