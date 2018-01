Bijna gerenoveerd huis in flauwe bocht voor de derde keer aangereden 02u44 0 Hans Verbeke De bestuurder van een Renault Clio verloor de controle over het stuur en reed tegen een gevel van een woning in de dorpskom van Sint-Katharina.

Emmanuel Detrez (31) uit Lendelede is op nieuwjaarsmorgen rond kwart voor vier lichtgewond geraakt bij een ongeval. De man zat alleen in zijn Renault Clio toen hij langs de Kortrijksestraat bij het binnenrijden van de dorpskom van Sint-Katharina de controle verloor over zijn stuur. In de flauwe bocht naar links ter hoogte van slagerij Jens & Evelyne raakte de Renault Clio rechts van de weg, raakte een paaltje en knalde vervolgens tegen de hoek van een woning. Door de klap werd de zwaar toegetakelde wagen weer op de rijweg geslingerd. Emmanuel Detrez werd voor verzorging naar de Izegemse Sint-Jozefskliniek overgebracht. De woning die voor de derde keer in zowat vijftien jaar werd aangereden, liep behoorlijk wat schade op. Het huis staat momenteel leeg. Een jong koppel wou er eerstdaags de renovatie afronden en zou er binnenkort gaan wonen. (VHS)