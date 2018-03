Bewoner verjaagt inbrekers 19 maart 2018

02u34 0

Een Lendeledenaar heeft zaterdag rond 20 uur twee verdachten verjaagd die wilden inbreken in zijn huis aan het Kasteelgoed. De daders hadden eerst rond het huis gelopen en dachten vermoedelijk dat er niemand thuis was. Om zeker te zijn, belden ze ook even aan. Toen de 44-jarige bewoner de voordeur opende, trok een van de daders een mes. De bewoner liet zich echter niet van de wijs brengen en duwde de verdachte weg. Daarop sloegen beiden op de vlucht in de richting van de begraafplaats. (VGGS/VHS)