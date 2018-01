Bevolking groeit fors 02u41 0

Het aantal bewoners in Lendelede is geklommen van 5.400 bij het begin van de legislatuur in 2012 naar 5.768 in 2017. Dat stemt de schepen optimistisch. "De aangroei van de bevolking toont aan dat het goed is om te wonen, te werken en te leven in onze gemeente", stelt schepen Pedro Ketels (CD&V). "Zowel voor de woonsite Bergkapel als de Nelca-site zijn er nu meer aanvragen dan er straks plaatsen beschikbaar zijn. Dat weerspiegelt overduidelijk de hoge(re) levenskwaliteit van Lendelede". (VGGS)