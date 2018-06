Bakelandtgemeente krijgt ondergrondse glascontainers 29 juni 2018

De gemeente Lendelede is een van de eerste gemeentes binnen I.V.I.O. die 2 van de 22 ondergrondse glascontainers krijgt. Die komen op de hoek van de Pastoor de Beirstraat en de Ingelmunstersestraat. Het project kost ruim 201.000 euro en kadert in de strijd tegen sluikstorten rond de bestaande glasbollen. Fost Plus en OVAM sponsoren een groot deel van de kostprijs. Doordat de containers zich ondergronds bevinden, zal er minder geluidshinder zijn en worden ze ook een stuk gebruiksvriendelijker voor de rolstoelgebruiker. (VGGS)